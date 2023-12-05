Video Haber CHP'ye İYİ Parti'den 'hayır' cevabı! İYİ Parti CHP ile ittifakı neden reddetti? | Video
CHP'ye İYİ Parti'den 'hayır' cevabı! İYİ Parti CHP ile ittifakı neden reddetti? | Video

CHP'ye İYİ Parti'den 'hayır' cevabı! İYİ Parti CHP ile ittifakı neden reddetti? | Video

05.12.2023 | 14:37

CHP'ye İYİ Parti'den 'hayır' cevabı! İYİ Parti CHP ile ittifakı neden reddetti? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.

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