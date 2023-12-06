Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı
Giriş Tarihi: 6.12.2023 08:10 Son Güncelleme: 6.12.2023 08:44

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı

Son dakika haberi: İnterpol kırmızı bülteni ile aradığı İngiltere'de  uyuşturucu ticareti yapan silahlı organize suç örgütü lideri Shaun Moganhan, İstanbul’da yapılan “Kafes -16” operasyonuyla yakalandı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; “Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız” şeklinde açıklamada bulundu.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve uyuşturucu madde ticareti, silahlı yaralama ve yasa dışı silah bulundurma suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmesi üzerine düzenlenen Kafes-16 operasyonuyla yakalandı.

İNGİLTERE'NİN UYUŞTURUCU BARONU

Shaun Monaghan'ın, elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı belirlendi. Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği ve örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edildi.

İNTERPOL KIRMIZI BÜLTEN YAYINLADI

Shaun Monaghan'ın, 25 Ekim tarihinde Türkiye'ye giriş yapmasının ardından polis ekiplerince takibe alındığı Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol - Europol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kırmızı bülten talebi İnterpol tarafından onaylatılmasının ardından operasyonun düğmesine basıldığı öğrenildi.

"ÜLKEMİZİ SUÇ ÖRGÜTLERİNDEN TEMİZLEYECEĞİZ"
Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih'te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır. Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp Adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.



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Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan isim Shaun MONAGHAN yakalandı
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