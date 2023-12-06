Video Haber Kırmızı Bülten ile aranan Shaun Monaghan İstanbul’da yakalandı | Video
Kırmızı Bülten ile aranan Shaun Monaghan İstanbul’da yakalandı | Video

Kırmızı Bülten ile aranan Shaun Monaghan İstanbul’da yakalandı | Video

06.12.2023 | 08:57

İçişleri Bakanı Ali, Yerlikaya, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul’da yapılan “Kafes-16” Operasyonu'yla yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali, Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzey Doğu bölgesinde uyuşturucu madde ticareti yapan "Silahlı Organize Suç Örgütünün" elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "Kafes -16" Operasyonu'yla yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uluslararası ve ulusal organize suç odaklarıyla, zehir tacirleriyle mücadelemiz artarak devam edecek. Hiçbirine göz açtırmayacağız. Enselerindeyiz.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince silahlı organize suç örgütü elebaşı olan ve 'Uyuşturucu Madde Ticareti', 'Silahlı Yaralama' ve 'Yasa dışı Silah/Mühimmat Bulundurma' suçlarından İnterpol tarafından hakkında Kırmızı Bülten çıkarılan Shaun Monaghan'ın İstanbul Fatih'te yaşadığı tespit edilmiş ve Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.
Shaun Monaghan'ın Elebaşılığını yaptığı silahlı örgütün İngiltere'de yüksek miktarlarda kokain ve eroin dağıtımı yaptığı, Yasadışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun suçlarını işlediği, örgütün çok sayıda uzun namlulu ve tabanca cinsi silah ve mühimmata sahip olduğu tespit edilmiştir.

Shaun Monaghan, 25.10.2023 tarihinde ülkemize gelmiş, 04.12.2023 günü hakkındaki Kırmızı Bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde 05.12.2023 tarihinde Fatih'te bir otelde yapılan kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır.

Operasyonu gerçekleştiren İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerindeki Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Ülkemizi uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden temizlemeye kararlıyız. Bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

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