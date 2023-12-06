SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret mesajı

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Pençe harekatları ile teröristleri sınırdan uzaklaştırdık. Teröristlerin üzerindeki baskıyı sürekli artırıyoruz. Terör eliyle ülkemizi sıkıştırmaya çalışanlara seslenmek istiyorum. Suriye ve Irak'ın kuzeyine bir terör yapılanmasına asla izin vermeyeceğiz.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Ülke olarak her platformda iklim kirizini dile getiriyoruz. Bir başka hakikat iklim değişikliğiyle mücadelenin yeni sömürü düzenine yol açmamasıdır. Dünyayı en çok kirleten ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadelede daha fazla yük alması kaçınılmazdır. Biz bu meselede elimizi taşın altına koyuyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz insanlığın ortak geleceğine katkıda bulunmak adına önemli adımlar atıyoruz. Net Sıfır Emisyon hedefine 2053 yılında ulaşmayı öngörüyoruz. Dubai'de tüm bu konuları ifade ettik. Zirvede Gazze'deki dramı gündeme taşıdık.

Yarın Yunanistan'a gidiyoruz ardından 18 Aralık'ta Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Hem içeride hem de küresel düzeyde hedeflerimize doğru yürüyüşlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz.