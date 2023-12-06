Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası asgari ücret zammı mesajı!

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.48'de başlayan Kabine Toplantısı sona erdi. Toplantı 3 saat 15 dakika sürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Asgari ücret zammına ilişkin kritik mesajlar veren Başkan Erdoğan, çalışan emekliye ikramiye ile ilgili de konuştu. Diğer yandan katil İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tepki gösteren Başkan Erdoğan, "İsrail, Filistin'de uyguladığı her zulmün hesabını verecektir" dedi.