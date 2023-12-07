Başkan Erdoğan’dan 10 milyar dolarlık ticaret hacmi vurgusu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında Atina'ya gitti. Erdoğan ziyareti kapsamında Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya geldi.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde, "İki ülkenin mevcut ortak pozitif siyasi iradeyi her zamankinden fazla geliştirmesi elzemdir" dedi.

"YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE'NİN, HER ZAMANKİNDEN FAZLA MEVCUT POZİTİF SİYASİ İRADEYİ GELİŞTİRMESİ ELZEMDİR"

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ikili görüşme öncesi şu açıklamalarda bulundu:

Trajik olaylar, ortak olan niteliği gösterebildi bize. İki tarafınki de insaniyet duygusudur. İkili görüşmelerimizin daha ileri götürülmesi ve gergin havanın yakın zamanda olumlu gelişmesi ve bu tespit ışığında bize yardımcı olup sağlam zemin sağlamaktadır.

Etrafımızda cereyan eden olaylara göz atacak olursak iki ülke olarak beraber çalışmamız, barışa refaha hukuka saygı bazında bu değerleri ileri götürmemiz karşımıza çıkmakta. Her zamankinden fazla ortak siyasi iradeyi geliştirmemiz elzemdir. Çeşitli hususlarda farklı yaklaşımların var olduğunun bilincindeyiz. İlişkileri yürütebilmek, barışı koruyup daha ileri düzeye götürecektir

Sayın cumhurbaşkanı bu düşüncelerle size dost Türkiye halkına barış dileklerimizi iletmenizi rica edeceğim. Yüksek düzeyli iş birliği konseyinin çalışmalarına başarılar dilerim.

Başkan Erdoğan Yunanistan'da! "10 milyar dolarlık ticaret hacmi" vurgusu | Video

Başkan Erdoğan ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

TİCARET HACMİ VURGUSU

Toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir döneme vesile olacağına inanıyorum. Bugün geniş bir heyetle buradayız.

Bakanlarımız anlamlı görüşmeler yapacak. Hedef aramızdaki 5 buçuk milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak. Bu alanlarda ne gibi adımlar atarız bunu görüşeceğiz. Tabii aramızdaki hazırlıkları bakan arkadaşlarımız yaptı. Bunlarla birlikte imzaları atıp yola anlamlı şekilde devam edeceğiz. Gelecek için daha hayırlı olacaktır.

ERDOĞAN'IN YUNANİSTAN ZİYARETİ:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere "TUR" uçağı ile saat 09.45'te Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da Atina'ya gitti.