Başkan Erdoğan Yunanistan'da! "10 milyar dolarlık ticaret hacmi" vurgusu | Video
Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu ile bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızın Türkiye ve Yunanistan arasında yeni bir dönemin güçlenerek devamına vesile olacağına inanıyorum' dedi.
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