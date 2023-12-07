Başkan Erdoğan'dan Atina'da önemli açıklamalar | Video

Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, ''Son derece faydalı görüşmeler yaptık, adımları ele aldık. Yılda en az 1 kez bir araya geleceğiz. Lavrion terör kampının kapatılmasından memnuniyet duyuyoruz. Ege'yi barış denizi haline getirmek istiyoruz'' açıklamasında bulundu. Miçotakis, ''İlişkilerimizi yeniden canlandırmaya karar verdik. İkili ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi koyduk. Türk vatandaşlarının Ege adalarını vizesiz seyahatini görüştük. Adalara 7 günlük vize serbestisini canlandıracağız'' ifadelerini kullandı.