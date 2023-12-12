İYİ Parti’de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan sosyal medyadan duyurdu!

ENSARİOĞLU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Partide yaprak dökümü devam etti. Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiği belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: İstanbul Milletvekili Ensarioğlu'nun, İYİ Partinin kuruluşundaki temel değerlerini ve bugüne kadar sürdürdüğü siyasi mücadele ve tutumunu yok sayan bu açıklamasını asla kabul etmiyoruz. Milli Mücadele'nin ruhuna ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu tarihi ve milli gerçeklere aykırı paylaşımını reddediyoruz. Böyle bir anlayışın partimizle hiçbir ilişkisi yoktur ve bundan sonra da olamayacaktır. Söz konusu paylaşımla alakalı, Genel Başkan'ımızın talimatlarıyla, gereken disiplin süreci ivedilikle başlatılmıştır.