İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti | Video
İYİ Parti'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Birbiri ardına yaşanan istifalar nedeniyle parti karıştı. Son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Meral Akşener'den istifasını istediğini açıkladı! Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiği vurgulandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
00:16
CHP'li milletvekilinin 'Yobaz ilçe' sözlerine tepki yağdı | Video 12.12.2023 | 14:08
07:09
İçişleri Bakanı Yerlikaya, hakeme saldırı olayıyla ilgili konuştu | Video 12.12.2023 | 12:23
02:07
Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez, Meclis'te fenalık geçirdi | Video 12.12.2023 | 13:39
01:47
DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda yeni ayrıntılara ulaşıldı | Video 12.12.2023 | 12:22
02:41
Başkan Erdoğan, Halil Umut Meler ile görüştü | Video 12.12.2023 | 12:35
03:26
İstanbul’da çifte terör operasyonu: 17 gözaltı… 12.12.2023 | 11:32
02:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıkladı "Gerekli soruşturma başlatıldı" | Video 12.12.2023 | 11:13
05:49
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı | Video 12.12.2023 | 11:10
02:18
Kafes-18 Operasyonu'nda 39 organize suç yapısı çökertildi | Video 12.12.2023 | 09:00
00:29
11:10
01:16
Halil Umut Meler’in sağlık durumu hakkında bilgilendirme 12.12.2023 | 01:34
00:41
HDP'li Tülay Hatimoğulları Oruç'tan TSK'ya küstah iftira 11.12.2023 | 20:53
00:35
07:03
07:41
Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonun ilk yolculuğuna başladı 11.12.2023 | 19:59
02:11
İsrail, Maghazi Mülteci Kampı’na saldırdı: 23 ölü 11.12.2023 | 17:47
02:11
Mersin'in batı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu 11.12.2023 | 17:45
02:09
Bir testi daha başarıyla tamamladı! KAAN ilk uçuşuna hazırlanıyor | Video 11.12.2023 | 16:21