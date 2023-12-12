Video Haber İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti | Video
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti | Video

İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti | Video

12.12.2023 | 16:21

İYİ Parti'de seçimlerin ardından sular durulmadı. Birbiri ardına yaşanan istifalar nedeniyle parti karıştı. Son olarak İBB İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan Meral Akşener'den istifasını istediğini açıkladı! Şeyh Said'le ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu'nun disipline sevk edildiği vurgulandı.

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