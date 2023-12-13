SON DAKİKA | İYİ Parti karıştı! İbrahim Özkan'ın istifası sonrası yeni gelişme: O karara imza atan üyelere "kesin ihraç"

Son dakika haberi... Yerel seçimler öncesi peş peşe istifaların yaşandığı İYİ Parti'de sular durulmuyor. Partide bu kez İBB Grupbaşkanvekili İbrahim Özkan'ın istifasına ilişkin yeni bir kriz patlak verdi.
YENİDEN GÖREVE SEÇİLDİ
CHP ile ile iş birliği yapılması gerektiğini savunan İbrahim Özkan, genel merkezin talimatıyla görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ancak Özkan'ın istifasının ardından İYİ Parti İBB Grupbaşkanvekilliği için yapılan seçimde, üyeler Özkan'ı yeniden göreve seçti.
"BENİ SEÇEN ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Özkan, göreve seçilmesinin ardından sosyal medya hesabından, "Hür ve müstakil" bir şekilde iradelerini ortaya koyan ve beni tekrar İBB İYİ parti Grup Başkanvekili olarak seçen arkadaşlarıma bana duydukları güvenden dolayı teşekkür ederim." mesajını paylaştı.
"YENİDEN GRUP BAŞKANVEKİLİ SEÇMESİ KABUL EDİLEMEZ"
İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 üyesini kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiği duyurdu.
konuya ilişkin açıklama yapan, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "İYİ Partimizin İBB Grup Başkanvekilinin istifası, dün bir araya geldiğimiz bir toplantının ardından bizzat şahsım tarafından istenmiş ve İbrahim Özkan da bu doğrultuda görevinden istifa etmiştir. Buna rağmen bazı İYİ Parti İBB Meclis Üyelerinin, bilgim dışında ve teamüllere aykırı olarak kendisini yeniden Grup Başkanvekili seçmesi kabul edilemez." dedi.
KARARA İMZA ATANLAR İHRAÇ EDİLECEK
Karara imza atanların kesin ihraçlarının istendiğini kaydeden Coşkun, "Bu doğrultuda, bu kararın altında imzası bulunan bütün İBB Meclis Üyelerinin "kesin ihraç" talebiyle disipline sevk edilmiştir. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
CHP İLE İŞ BİRLİĞİNİ SAVUNMUŞTU
İBB İyi parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, "Genel Başkan Meral Akşener'in talebi doğrultusunda İBB İyi Parti Grup başkan Vekilliği görevinden istifa ediyorum" açıklamasında bulunmuştu.
İYİ Parti'de bir istifa daha! İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan istifa etti | Video
İbrahim Özkan, yerel seçimlerde CHP ile İyi Parti'nin iş birliğini savunanlar arasındaydı.