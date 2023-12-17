AK Parti’den flaş 31 Mart yerel seçim açıklaması! AK Parti’nin büyükşehir adayları belli oldu mu ?

AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz Cumhur İttifakı'nın 31 Mart yerel seçimleri ile ilgili çalışmaları A Haber'de anlattı.
Ali İhsan Yavuz'un açıklamalarından satırbaşları;
Özel bir durum. Sayın Cumhurbaşkanımız buradaysa bugün teşkilattaysa ve böyle bir çalışma yapılıyorsa bu çok özel bir durum demektir ama mesele bugün başlamıyor. Çok önceden beri uzun bir sürece sarih çalışmalar var ve son özellikle 5-6 aydır bu çalışma temposu arttı.
MEMNUNİYET ANKETLERİ YAPILDI
Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz de her birim Genel Merkez nezdinde sürece dönük gerçekten çok muhkem çalışmalar yaptık. Bu o çalışmaların en önemli halkalarından birisi. Bu noktaya gelmeden önce bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı. İstanbul'un her ilçesini kapsayacak şekilde 4-5 tane memnuniyet anketi var AK Parti'nin elinde.
TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI
Ama döndük bir temayül yoklaması yaptık. Sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik.
Bu halka da o önemli halkalardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmek suretiyle teşkilat mensuplarının düşüncesi alınıyor. Kim var orada? İstanbul'da oturan MKYK üyeleri var.
Cumhurbaşkanımız istişarelere çok önem veriyor. Projeleri olan, tüm odağı İstanbul olan bir aktör olacak. Anketler yolumuzu aydınlatmak için, kamuoyuna dönük değil.
Ocak ayı sonuna kadar ilçelerin tamamı bitecektir. MHP ile sıkı bir çalışma sürecindeyiz, sona yaklaşıyoruz.