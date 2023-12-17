AK Parti’den flaş 31 Mart yerel seçim açıklaması! AK Parti’nin büyükşehir adayları belli oldu mu ?

TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILDI

Ama döndük bir temayül yoklaması yaptık. Sadece İstanbul'da 10 bin kişi oy kullandı. Bütün Türkiye'de 160 bin kişinin oy kullanma hakkı olduğu ama yaklaşık 130 bin kişinin oy kullandığı bir temayül süreci geçirdik.

Bu halka da o önemli halkalardan bir tanesi. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız bizzat başkanlık etmek suretiyle teşkilat mensuplarının düşüncesi alınıyor. Kim var orada? İstanbul'da oturan MKYK üyeleri var.