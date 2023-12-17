AK Parti'den flaş 31 Mart yerel seçim açıklaması | Video
AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerle ilgili A Haber'de önemli açıklamalarda bulundu. Yavuz: Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle biz de her birim Genel Merkez nezdinde sürece dönük gerçekten çok muhkem çalışmalar yaptık. Bu o çalışmaların en önemli halkalarından birisi. Bu noktaya gelmeden önce bütün İstanbul'da ve bütün Türkiye'de memnuniyet anketleri yapıldı." dedi.
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