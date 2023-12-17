Video Haber Başkan Erdoğan, seçim çalışmaları için İstanbul'da | Video
Başkan Erdoğan, seçim çalışmaları için İstanbul'da | Video

Başkan Erdoğan, seçim çalışmaları için İstanbul'da | Video

17.12.2023 | 14:34

Hafta sonu çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul Başkanlığına geldi. Başkan Erdoğan, burada İstanbul'daki temayül yoklaması sonrası gerçekleştirilen toplantıda 3 Kademe İl Başkanları, İstanbul Milletvekilleri, İlçe Belediye Başkanları ve ilçe başkanları ile bir araya gelecek. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantı ise basına kapalı olacak.

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