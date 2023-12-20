Başkan Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni’nde konuşuyor

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenleniyor. Ödül töreninde Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Biraz sonra ödüllerini takdim edeceğimiz kıymetli sanatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Ülkemize kattıkları değerler için şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Bu yıl bilim ödülümüzü asıl alanı olan ilahiyat yanında iktisattan siyasete ve sosyolojiye kadar geniş bir sahada telif ve tercüme eserler veren Prof. Dr. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Süleyman Uludağ'a veriyoruz. Süleyman Uludağ hocamızın her birinin gerisinde büyük bir emek ve birikim olan eserleriyle nesiller boyunca fikir ve gönül dünyamızı zenginleştirmeyi sürdüreceğine inanıyorum. İhtisas alanı tasavvufu İslami ilimlerden bir ilimdir. Ancak aynı zamanda sahih bir itikat, ihlaslı bir ibadet ve güzel ahlakla süslenmiş bir hayat tarzıdır diyen hocamızı ödülü için tebrik ediyorum.

Kültür ödülümüzü biyografi, hatırat, matbuat ve kitabiyat tarzında yazdığı eserlerle tarihimize ışık tutan Prof. Dr. Ali Birinci hocamıza takdim ediyoruz. Ali hocamız, kitapları, makaleleri ve sohbetlerinin yanı sıra şiirleriyle de kültür dünyamıza katkılar sunan bir isimdir. Bir dönem Türk Tarih Kurumu başkanlığı görevini de yürüten hocamız, tarihçiliği bir hayat biçimine dönüştüren tarzıyla her türlü teşekkürü, takdiri ve ödülü hak ediyor.

Müzik ödülümüzün bu yılki sahibi, sanatçılığı ve zarafetiyle bilhassa bizim kuşağımızın hafızalarında silinmez bir yer edinen Emel Sayın hanımefendidir. Yaklaşık yarım asırdır icra ettiği Türk Sanat Müziğimizi milyonların kalbinde yaşatan Emel Sayın hanımefendi, bugün de gönül telimizi titretmeyi sürdürtmektedir. Kendisine müzik ödülümüzü takdim etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz.

Resim ödülümüzün sahibi, İlhami Atalay.

Karikatür ödülümüzü, çizerek düşünen bir sanatçımıza, Hasan Aycın'a takdim ediyoruz.

Sinema ödülümüzü, 1950 yılından beri sinemanın her alanında iz bırakan bir ustaya, Sami Şekeroğlu'na veriyoruz.

Dijital Sanat ödülümüzü, kendi ifadesiyle bir medya sanatçısı olan Refik Anadol'a takdim ediyoruz.

Mimari ödülümüzü, Sinan Genim'e veriyoruz.

Edebiyat ödülümüzü, onlarca eseriyle geçmişten bugüne köprüler kurmuş bir yazarımıza, Nazan Bekiroğlu'na takdim ediyoruz.

Her biri kendi alanında milletimize unutulmaz eserler veren bu isimleri rahmetle yad ediyorum. Ödüllerini takdim ettiğimiz tüm kültür sanat insanlarına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.

Kültür sanat faaliyetlerini, tüm kesimleriyle toplumu birleştiren bir çimento olarak görüyoruz. Kendimizi dar bakış açılarıyla sınırlandırmadan ülkemizin tüm görüşlerini kucaklamaya çalışıyoruz. Dünyanın pekçok yerinden mimariden edebiyata her alanda sahip oldukları zenginliklerin üzerine titreyen toplumlular görüyoruz. Biz sorumluluk üstlendiğimiz her yerde, kalkınmayla, büyütmeyle geçmişteki bağları korumaya çalıştık.

Batı karşısında mahçup, kendi toplumuna karşı mağrur kesimlerden milli bir duruş beklemiyoruz.

Hem teknolojiye, hem kültür sanata hem de hayatın diğer alanlarına en büyük yatırımları yapıyoruz. Kültür sanat ve akademi dünyasını tek tipleştiren, ideolojik kabileler gerçeğiyle yüzleşmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Siyasetten edebiyata her alanda yapabilenin istemediği, yapanın bilmediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Gençlerin yeteri kadar cesaret sergilemediğine üzülerek şahitlik ediyoruz. Dar kadrocu anlayışın yerini daha özgürlükçü bir yaklaşım almadan hedeferimize varamayız. Ülkemizin önündeki muazzam potansiyeli bu şekilde etkin bir şekilde harekete geçirebiliriz.

Biz kendi ülkemizin, kendi toplumuzun derdi ile dertlendiğimiz için bu konuları dile getiriyoruz. Ama dünyada da aynı sorun var. Gerçekten yapabilecek olan Gazze'deki katliamı engellemiyor. İsrail'in katliam ve hırsızlık üzerine kurulu bu düzeni insanlık adına utanç verici bir durumdur.

Mazlumların yaralarının sarıldığı bir yıl olacaktır diye inanıyorum.

Cumhuriyetimizin ikinci asrını, hakkıyla değerlendirmenin yolu medeniyetimizi yeniden şaha kaldırmaktan geçiyor. Bu kutlu yolda en büyük desteği siz kültür sanat insanlarından bekliyoruz.