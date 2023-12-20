Kültür Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu | Video

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri Töreni'nde açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'Fikrine, zikrine, meşrebine bakmaksızın, kendini kültür ve sanatın hangi alanında olursa olsun ifade etmek isteyen herkesin önünü açtık.' dedi.