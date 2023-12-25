Haberler Gündem Haberleri CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
Giriş Tarihi: 25.12.2023 18:41 Son Güncelleme: 25.12.2023 18:57

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"

Irak'ın kuzeyinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete  uğurladı. Öte yandan CHP yandaşı medyada yaşanan skandallara ise bir yenisi eklendi. Gazeteci Can Ataklı, şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?"  ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Can Ataklı’dan şehit babasına hakaret: Kimsin lan sen?

Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit oldu. Kahraman şehitler ebediyete uğurlandı.

ŞEHİT BABASINDAN TERÖRLE YAN YANA DURANLARA TEPKİ

Öte yandan Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM Parti ve onunla açık bir işbirliğindeki CHP'ye tepki göstermişti. Şehit babası "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

CHP YANDAŞI MEDYA RAHATSIZ OLDU

İşte bu ifadeler CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Şehit babası bu sözleriyle Can Ataklı'nın hedefi oldu. Ataklı şehit babasına yönelik hadsiz ve çirkin sözler söyledi.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: Kimsin lan sen?

ŞEHİT BABASINA ÇİRKİN SÖZLER!

Ataklı Youtube yayınında "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.

Şehit Kemal Aslan’ın babası: Demirtaş ve Kavala’ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum

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CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: "Kimsin lan sen?"
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