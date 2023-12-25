CHP YANDAŞI MEDYA RAHATSIZ OLDU

İşte bu ifadeler CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Şehit babası bu sözleriyle Can Ataklı'nın hedefi oldu. Ataklı şehit babasına yönelik hadsiz ve çirkin sözler söyledi.

CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: Kimsin lan sen?

ŞEHİT BABASINA ÇİRKİN SÖZLER!

Ataklı Youtube yayınında "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.