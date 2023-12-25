Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 12 askerimiz şehit oldu. Kahraman şehitler ebediyete uğurlandı.
ŞEHİT BABASINDAN TERÖRLE YAN YANA DURANLARA TEPKİ
Öte yandan Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP/DEM Parti ve onunla açık bir işbirliğindeki CHP'ye tepki göstermişti. Şehit babası "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
CHP YANDAŞI MEDYA RAHATSIZ OLDU
İşte bu ifadeler CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Şehit babası bu sözleriyle Can Ataklı'nın hedefi oldu. Ataklı şehit babasına yönelik hadsiz ve çirkin sözler söyledi.
CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: Kimsin lan sen?
ŞEHİT BABASINA ÇİRKİN SÖZLER!
Ataklı Youtube yayınında "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.