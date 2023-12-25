CHP yandaşı Can Ataklı'dan şehit babasına hakaret: Kimsin lan sen?
Irak'ın kuzeyinde 12 kahraman Mehmetçik şehit oldu. Türkiye şehitlerini ebediyete uğurladı. Öte yandan CHP yandaşı medyada yaşanan skandallara ise bir yenisi eklendi. Gazeteci Can Ataklı, şehit babasına hakaret etti. Ataklı Youtube yayınında "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" ifadelerini kullandı.
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