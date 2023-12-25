Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı

Kadir Has Üniversitesi'ndeki ibadethanede namaz kılmak isteyen öğrenciler ve bir öğretim görevlisi arasında "ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşandı. Namaz kılmak için gelen öğrencilerin kapı önüne çıkardığı ayakkabılardan rahatsız olan öğretim görevlisi, "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var" diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi.

Namaz kılmak için toplanan gençler ayakkabıyla namaz kılınan alana giren hocaya tepki göstererek dışarıya çıkması gerektiğini söyleyerek, "Kadın ve erkeğin ibadethanesi ayrıdır. Namazın içindeki altı farzdan birisi temizliği şart koşar. Necasetten taharet derler. Bir insanın namaz kıldığı yerin temiz olması gerekir." yanıtını verdi.

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"BEN HRİSTİYANIM, BEN BUDİSTİM"

Öğrencilerin haklı tepkisi üzerine, akademisyen sesini yükselterek gerilimi tırmandırdı ve "Arkadaşlar Hristiyanlar da burada ayakkabıyla girebilir değil mi? Bu benim ilgilendirmez. Ben Hristiyanım, ben Budistim." sözlerini sarf etti. Israrla mescitten çıkmak istemeyen akademisyen güvenliğin çağırılması üzerine mescitten çıkmak zorunda kaldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tüm o anlar ibadethanedeki bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Kadir Has Üniversitesi sosyal medyadan yaptığı duyuruda olay ile ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.