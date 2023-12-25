Video Haber Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı | Video
Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı | Video

Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı | Video

25.12.2023 | 11:15

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak için gelen öğrencilerle kapı önüne çıkarılan ayakkabılardan rahatsız olan bir öğretim görevlisi arasında "Ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşandı. Öğretim görevlisi, "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var" diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi. Büyük tepki çeken olayla ilgili üniversitenin soruşturma başlattığı öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı | Video 04:41
Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı | Video 25.12.2023 | 11:15
Terör örgütüne hava operasyonu! 26 terörist etkisiz | Video 01:24
Terör örgütüne hava operasyonu! 26 terörist etkisiz | Video 25.12.2023 | 11:03
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı! | Video 00:24
Sokak röportajında Türkiye Cumhuriyeti hakkında skandal sözler... O şüpheli ve arkadaşı gözaltına alındı! | Video 25.12.2023 | 10:30
Irak ve Suriye’ye hava harekatı! 30 terörist etkisiz | Video 03:41
Irak ve Suriye'ye hava harekatı! 30 terörist etkisiz | Video 25.12.2023 | 09:14
Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde “KALKAN-4” operasyonu! | Video 02:03
Bakan Yerlikaya duyurdu: 37 ilde “KALKAN-4” operasyonu! | Video 25.12.2023 | 08:38
Metina’da PKK’ya darbe! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü | Video 00:27
Metina'da PKK'ya darbe! 2 saat sürdü hepsi öldürüldü | Video 25.12.2023 | 08:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit cenazesinde yuhalandı: Özgür dışarı sloganları atıldı | Video 00:24
CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit cenazesinde yuhalandı: "Özgür dışarı" sloganları atıldı | Video 25.12.2023 | 06:21
Şehit cenazesinde CHP’ye tepki | Video 00:31
Şehit cenazesinde CHP'ye tepki | Video 25.12.2023 | 05:56
Şehit Budak’ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki | VİDEO HABER 05:17
Şehit Budak'ın cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki | VİDEO HABER 24.12.2023 | 20:21
Sabiha Gökçen’e yeni pist: Bakan Uraloğlu’ndan AHaber’e önemli açıklamalar 18:56
Sabiha Gökçen'e yeni pist: Bakan Uraloğlu'ndan AHaber'e önemli açıklamalar 24.12.2023 | 17:38
Şehit Abdülkadir İyem, Gaziantep’te son yolculuğuna uğurlandı | Video 07:19
Şehit Abdülkadir İyem, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı | Video 24.12.2023 | 16:20
Türkiye, kahraman şehitlerini böyle uğurladı | Video 07:30
Türkiye, kahraman şehitlerini böyle uğurladı | Video 24.12.2023 | 16:21
Bakan Güler’den yaralı askerlerimize ziyaret | Video 01:16
Bakan Güler'den yaralı askerlerimize ziyaret | Video 24.12.2023 | 15:08
Şehit Karaca’nın görüntüleri ortaya çıktı Kızıl Elma’ya kadar devam komutanım | Video 00:36
Şehit Karaca'nın görüntüleri ortaya çıktı "Kızıl Elma'ya kadar devam komutanım" | Video 24.12.2023 | 14:44
MİT’ten operasyon: Bahoz Afrin öldürüldü | Video 01:41
MİT'ten operasyon: Bahoz Afrin öldürüldü | Video 24.12.2023 | 14:05
DEM Parti’nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı | Video 01:06
DEM Parti'nin kongresinde skandal görüntüler! Terörist başının sloganları atıldı | Video 24.12.2023 | 13:36
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak’ta tören | Video 10:23
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 6 asker için Şırnak'ta tören | Video 24.12.2023 | 12:17
Şehit Aslan’ın Şehit olursam diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı 00:16
Şehit Aslan’ın "Şehit olursam" diyerek komutanına gönderdiği video duygulandırdı 24.12.2023 | 10:42
Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında | Video 01:25
Milli Savunma Bakanı Güler, TSK komuta kademesi ile Irak sınırında | Video 24.12.2023 | 10:38
Bakan Yaşar Güler: Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam 03:49
Bakan Yaşar Güler: "Evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam" 24.12.2023 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA