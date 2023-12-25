Üniversitede ibadethaneye saygısızlık büyük tepki çekti! Soruşturma başlatıldı | Video

Kadir Has Üniversitesi’ndeki ibadethanede namaz kılmak için gelen öğrencilerle kapı önüne çıkarılan ayakkabılardan rahatsız olan bir öğretim görevlisi arasında "Ayakkabıyla ibadethaneye girme" tartışması yaşandı. Öğretim görevlisi, "Benim kapımın önünde 18 tane ayakkabı 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var" diyerek öğrencilerin namaz kıldığı alana ayakkabısıyla girdi. Büyük tepki çeken olayla ilgili üniversitenin soruşturma başlattığı öğrenildi.