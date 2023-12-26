CHP’li Levent Üzümcü’nün tünel paylaşımı şikayetine ders gibi karar! Dalga geçip yorumlardan şikayetçi olmuştu

CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçti. 2021 yılında aracında video çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. "Evet arkadaşlar size bunu göstermek istiyorum. Çünkü bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Sabiha Gökçen Havaalanına giderken bu. Görmüş olduğunuz açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz 4 şeritli tünelde gördüğünüz gibi sadece 2 şerit kullanılabiliyor yandaki tünel de boş" dedi.
Üzümcü kendisine gelen birçok eleştiri yorumun ardından "çomar ordusu" açıklamasıyla bir açıklama daha yaptı. Aleyhinde farklı tarihlerde olumsuz yorumlar yapıldığını belirten Üzümcü şikayetçi oldu.
"İKTİDARI KÖTÜLEMEK İÇİN GEREKSİZ TÜNEL YAPILDI DEDİ"
Şikayetleri değerlendiren İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dikkat çeken bir takipsizlik kararına imza attı. Savcılık ilk olarak tünelin yapım amacını açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın bulunduğu pist alanının uzatılması için inşaat yapıldığı, yapılan alanda TEM otobanı ile D-100 karayolunu birbirine bağlayan Kuzey-Güney bağlantı yolu olduğu ve çift gidiş gelişli yol olması nedeniyle yolun da zarar görmemesi için tünelin yapıldığını belirtti. Müşteki Üzümcü'nün mevcut iktidarı kötülemek ve suçlamak amacıyla gereksiz tünel yapıldığını belirterek tünelden geçerken çekim yaptığının altını çizdi.
"ARAŞTIRMA YAPMADAN PAYLAŞIM YAPINCA TEPKİ OLDU"
Tünelin, havalimanı pistinin uzatılabilmesi için yapıldığını vurgulayan savcılık basit bir araştırma yapıldığında bu durumun anlaşılabileceğini kaydetti. "Böyle bir araştırma yapmayarak sürekli kötüler mahiyette paylaşım yapması üzerine kendisine birçok tepki oldu" cümlelerini kullandı.
SAVCILIKTAN ELEŞTİRİ VURGUSU
Şüphelilerin alınan savunmasında fikirlerini paylaştığını aktaran savcılık, Üzümcü'nün paylaşımlarına destekler cevaplar gelebileceği gibi eleştirel cevaplar gelmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirtti. Hakaret suçunun unsurunun oluşmadığı vurgulanarak birçok şikayette takipsizlik kararı verdi.