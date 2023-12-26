CHP’li Levent Üzümcü’nün tünel paylaşımı şikayetine ders gibi karar! Dalga geçip yorumlardan şikayetçi olmuştu

"ARAŞTIRMA YAPMADAN PAYLAŞIM YAPINCA TEPKİ OLDU"

Tünelin, havalimanı pistinin uzatılabilmesi için yapıldığını vurgulayan savcılık basit bir araştırma yapıldığında bu durumun anlaşılabileceğini kaydetti. "Böyle bir araştırma yapmayarak sürekli kötüler mahiyette paylaşım yapması üzerine kendisine birçok tepki oldu" cümlelerini kullandı.

SAVCILIKTAN ELEŞTİRİ VURGUSU

Şüphelilerin alınan savunmasında fikirlerini paylaştığını aktaran savcılık, Üzümcü'nün paylaşımlarına destekler cevaplar gelebileceği gibi eleştirel cevaplar gelmesinin hayatın olağan akışına uygun olduğunu belirtti. Hakaret suçunun unsurunun oluşmadığı vurgulanarak birçok şikayette takipsizlik kararı verdi.

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