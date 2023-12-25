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Haberler Fotohaber Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2.pist! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:03

Sabiha Gökçen Havalimanı'na 2.pist! Başkan Erdoğan'ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pisti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak. Açılışı gerçekleştiğinde ise Türkiye'nin en büyük ikinci pisti haline gelecek. Yeni pist, mevcut pistten 540 metre daha uzun şekilde inşa edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2.pist! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. Pisti bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2.pist! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

Küreselleşme sürecinde ülkeler arasında ilişkilerin artması nedeniyle havaalanı hizmetlerinin gelecekte daha büyük önem kazanırken, Başkan Erdoğan önderliğinde yapımı tamamlanan pist Türkiye'ye büyük bir değer katmış olacak.

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Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2.pist! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

EN GENİŞ GÖVDELİ UÇAKLAR DA İNEBİLECEK

60 metre genişliğindeki ve 3 bin 540 metre uzunluğundaki 2. pisti ile en geniş gövdeli uçaklar havalimanına iniş yapabilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2.pist! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

YENİ PİSTTEN 540 METRE DAHA UZUN

Açılışı yapılacak yeni pist, mevcut pistten 540 metre daha uzun şekilde inşa edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı’na 2.pist! Başkan Erdoğan’ın katılımıyla bugün hizmete giriyor

TÜRKİYE HAVACILIKTA HIZ KESMİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı 2. pisti başarıyla tamamlandı. Açılış öncesi dün son incelemelerini yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

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