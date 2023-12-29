Abla-kardeş kavgasında yeni perde! Meral Akşener’den Ekrem İmamoğlu’na gözdağı: Parça parça edeceğim

AKŞENER "SAVAŞ İLANI" KABUL ETMİŞTİ

Son olarak, İYİ Parti'den istifa eden İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arka kapı diplomasisi yürüttüğünü itiraf etmişti. Yaşananların ardından çok sert açıklama yapan Akşener, "Bu, bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar" demişti.

İMAMOĞLU'NDAN MERAL AKŞENER'E SERT CEVAP: HADDİNİ AŞIYOR

Ekrem İmamoğlu ise kendisine savaş ilan eden Meral Akşener'e sert çıkmıştı. İmamoğlu "Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz, aynı masayı paylaştığımız, birlikte iş ürettiğimiz, aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum. Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyor, bazen haddini aşan cümleler kurabiliyorlar" ifadelerini kullanmıştı.