Önce ‘eline sağlık’ dedi soruşturma başlatılınca kıvırdı

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı.
"ELİNE SAĞLIK" PAYLAŞIMI
Kampanyaya en büyük destek ise gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Altaylı, "Eline sağlık" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımının ardından gelen tepkiler üzerine tweet'ini silen Fatih Altaylı soruşturma başlatılınca adeta kıvırdı.
Kirli operasyonun deşifre olmasının ardından panik başladı.
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.
"İSRAİL VE PKK'YA LANET MİTİNGİ"NE KATILANLARA DA HAKARET ETMİŞTİ!
Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.