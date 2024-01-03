Önce ‘eline sağlık’ dedi soruşturma başlatılınca kıvırdı

"İSRAİL VE PKK'YA LANET MİTİNGİ"NE KATILANLARA DA HAKARET ETMİŞTİ!

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

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