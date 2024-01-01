Fatih Altaylı’dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.
Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada ahlaksız bir gencin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.
Provokatörler, saldırıyı gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya sosyal medya üzerinden sistematik biçimde "Eline Sağlık" paylaşımlarıyla arka çıktı.
FATİH ALTAYLI'DAN BÜYÜK SKANDAL!
CHP yandaşlığıyla bilinen Fatih Altaylı da saldırgan gence ve bilinçli provokasyon çalışmalarına destek vererek X hesabından "Eline sağlık" dedi.
Fatih Altaylı gelen tepkiler sonrası skandal paylaşımını sildi.
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