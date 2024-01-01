Haberler Gündem Haberleri Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!
Giriş Tarihi: 1.1.2024 21:26 Son Güncelleme: 1.1.2024 21:48

Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!

İstanbul'da bugün yüz binler "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" sloganıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Şehitlerimiz ve Gazze için tek yürek olan vatandaşlar hep birlikte teröre ve siyonizme karşı haykırdı. Tarihi yürüyüş sonrası elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıkan İsmail Aydemir ise ahlaksız bir gencin yumruklu saldırısına uğradı. Sosyal medyada kirli bir provokasyon çalışması yürütülerek saldırgan gence "Ellerine sağlık" mesajlarıyla destek çıkıldı. CHP yandaşı Fatih Altaylı da tarihi eylemi sabote etmek isteyen gruba arka çıkarak X (Twitter) hesabından, "Eline sağlık" paylaşımını yaptı.

Fatih Altaylı’dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada ahlaksız bir gencin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.

SOSYAL MEDYADA KİRLİ KAMPANYA: "ELİNE SAĞLIK" PAYLAŞIMLARIYLA SALDIRGAN GENCE DESTEK!

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ise ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlattı.

Provokatörler, saldırıyı gerçekleştiren Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencisi E.A'ya sosyal medya üzerinden sistematik biçimde "Eline Sağlık" paylaşımlarıyla arka çıktı.

FATİH ALTAYLI'DAN BÜYÜK SKANDAL!

CHP yandaşlığıyla bilinen Fatih Altaylı da saldırgan gence ve bilinçli provokasyon çalışmalarına destek vererek X hesabından "Eline sağlık" dedi.

Fatih Altaylı gelen tepkiler sonrası skandal paylaşımını sildi.

Filistin'e destek mitinginin dönüşünde saldırıya uğradı! | Video

SKANDALLARI SAYMAKLA BİTMİYOR!

Fatih Altaylı geçtiğimiz günlerde de Ankara'da ve İstanbul'da sokakları 'Kahrolsun PKK' sözleri ile inleten on binlerce kişiye iftira atarak "şerefsizler" demişti.

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Fatih Altaylı'dan arsızlıkta zirve: Provokasyonu körükledi, ahlaksız saldırgana destek çıktı!
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