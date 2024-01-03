Önce ‘eline sağlık’ yazıp sonra silmişti! Fatih Altaylı böyle kıvırdı: "Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum"

"BEN KİM NE ANLAYACAK ONU GÖRMEYE ÇALIŞIYORUM"

YouTube kanalından açıklama yapan Altaylı, "Olaylar olmaya başlayınca ben bir tweet attım. Tek bir şey söyledim, "eline sağlık".Hiç bir özne yazmadan. Hatta bunu yazarken yanımda bir arkadaşım vardı, "abi kimin eline sağlık?" diye sordu.

Fatih Altaylı, "R" yaptı! "Ben yumruk atanı kastetmedim ki" | Video

Bak bakalım kim ne anlayacak dedim. Yumruk atanın eline sağlık olabilir, yumruk atanı yakalayanın eline sağlık olabilir. Herkesin olabilir. Bir anda herkes ortaya dökükdü, sanki ben yumruk atanın eline sağlık demişim gibi. Halbuki ben bir şey demiyorum. " ifadelerini kullandı.