Haberler Gündem Haberleri Önce ‘eline sağlık’ yazıp sonra silmişti! Fatih Altaylı böyle kıvırdı: "Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum"
Giriş Tarihi: 3.1.2024 11:46 Son Güncelleme: 3.1.2024 11:55

Önce ‘eline sağlık’ yazıp sonra silmişti! Fatih Altaylı böyle kıvırdı: "Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum"

İstanbul'da yüz binlerin katıldığı "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" mitingi sonrası evine dönen İsmail Aydemir adlı vatandaşa yumruklu saldırıda bulunan ahlaksız gence destek vererek sosyal medya hesabından 'Eline Sağlık' paylaşımı yapan Fatih Altaylı, paylaşımının ardından böyle kıvırdı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Altaylı, "Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum" dedi.

Önce ‘eline sağlık’ yazıp sonra silmişti! Fatih Altaylı böyle kıvırdı: Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum

İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünü sabote etmek isteyen gruplar ahlaksız saldırgana destek çıkarak sosyal medyada kirli bir kampanya başlatmıştı.

"ELİNE SAĞLIK" PAYLAŞIMI
Kampanyaya en büyük destek ise gazeteci Fatih Altaylı'dan geldi. Sosyal medya platformu X'ten paylaşım yapan Altaylı, "Eline sağlık" ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımının ardından gelen tepkiler üzerine tweet'ini silen Fatih Altaylı konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı.

"BEN KİM NE ANLAYACAK ONU GÖRMEYE ÇALIŞIYORUM"
YouTube kanalından açıklama yapan Altaylı, "Olaylar olmaya başlayınca ben bir tweet attım. Tek bir şey söyledim, "eline sağlık".Hiç bir özne yazmadan. Hatta bunu yazarken yanımda bir arkadaşım vardı, "abi kimin eline sağlık?" diye sordu.

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Bak bakalım kim ne anlayacak dedim. Yumruk atanın eline sağlık olabilir, yumruk atanı yakalayanın eline sağlık olabilir. Herkesin olabilir. Bir anda herkes ortaya dökükdü, sanki ben yumruk atanın eline sağlık demişim gibi. Halbuki ben bir şey demiyorum. " ifadelerini kullandı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI
stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı hakkında, 1 Ocak'ta İstanbul'da düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşünün ardından İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan zanlı E.A'ya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı "Eline sağlık" paylaşımıyla ilgili "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

"İSRAİL VE PKK'YA LANET MİTİNGİ"NE KATILANLARA DA HAKARET ETMİŞTİ!

Öte yandan, Başsavcılıkça Altaylı hakkında, video paylaşım platformu üzerinden 24 Aralık 2023'te yayınladığı videoda, Ankara'da gerçekleştirilen "İsrail ve PKK'ya Lanet Mitingi"ne katılanlara yönelik kullandığı sözler dolayısıyla "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçundan resen ayrı bir soruşturma başlatıldı.

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Önce ‘eline sağlık’ yazıp sonra silmişti! Fatih Altaylı böyle kıvırdı: "Ben kim ne anlayacak onu görmeye çalışıyorum"
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