Başkan Erdoğan açıkladı: AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum oldu

Başkan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda "Yeniden İstanbul. Nasıl buldunuz, hazır mıyız?" diyerek konuşmasına başladı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

İSTANBUL MURADINA KAVUŞACAK

İnşallah 81 vilayetimizin her biri gibi Fatih'in emaneti İstanbul'u yeniden ve sadece İstanbul halkına hizmet eder hale getireceğiz. El ele vererek İstanbul'u 5 yıllık fetret devrinden çıkaracağız. İstanbul muradına kavuşacak. 5 yılda gördük ki, yarı zamanlı belediye başkanlığı yapılmaz. Sürekli ilgilenilmesi gereken bir şehir İstanbul. Önce bu şehre aşık olacaksınız. Sonra kendinizi İstanbullulara adayacaksınız. Diğer türlü çökme kaçınılmazdır. İstanbul'un bir 5 yıl daha kaybetmeye tahammülünün kalmadığını tüm İstanbullular gibi biz de çok net görüyoruz.

Hepimizin bildiği gibi siyasette ana unsur rekabettir. Rekabet olmadan siyasetin tadı tuzu olmaz. Hayırda ve hizmette yarış olarak gördük biz siyaseti. Gayemiz milletimize, şehirlerimize aşkla hizmet etmektir.

Bizim siyasetimizde rekabet isimler netleşince biter ve yerini kolektif dayanışmaya bırakır. Bu bilinçle hareket ettik ve davamıza gölge düşürmedik. Yine aynı şekilde hareket edeceğiz. Partimizin adayları ile ortak adaylarımızın başarısı için çalışacağız. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB ADAYI: MURAT KURUM

31 Mart Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçiminde Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum olduğu açıklandı.

AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu | Video