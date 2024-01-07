İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'dan "İstanbul" paylaşımı | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayını Murat Kurum olarak açıkladı. Murat Kurum "İstanbul'u sistemli ve planlı bir sekilde yönetmek, şehre hak ettiği özel ilgiyi göstermek için buradayız. Hazırız, kararlıyız! Yeni dönemde bu güzel şehir, tecrübesini Türkiye'den sonra SADECE İstanbul'a odaklayan bir yönetime sahip olacak. YENİDEN İSTANBUL, ŞİMDİ İSTANBUL, SADECE İSTANBUL!" paylaşımında bulundu.