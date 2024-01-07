AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum oldu | Video

AK Parti'nin merakla beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda İBB adayının Murat Kurum olduğunu resmen ilan etti... "Yapacak çok işimiz, ülkemize kazandıracak çok eserimiz, milletimize verecek çok hizmetimiz var" diyen Başkan Erdoğan, "İstanbul muradına kavuşacak. İstanbul'un kaybedecek bir 5 yılı daha olmadığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.