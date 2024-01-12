CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu’nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti

CHP'nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı sanatçı Erdal Beşikçioğlu, CHP Bülent Ecevit Parti Okulu'nda basın toplantısı düzenledi.

MANSUR YAVAŞ KRİZİ

CHP'nin Etimesgut ilçesi belediye başkan adayı olan Erdal Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı çıktığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

İMAM HATİPLERE NEFRET KUSTU!

Basın toplantısında büyük bir skandala imza atan Beşikçioğlu, Anadolu liselerinin sonradan imam hatibe çevrildiğini ve bunun gençler için büyük bir travma olduğunu öne sürdü.

"BÜYÜK BİR TRAVMA..."

Beşikçioğlu şöyle konuştu:

"20 yaşındaki bir genç liseye başladığında Anadolu lisesi olarak başladı fakat mezun olduğu zaman İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Bu büyük bir travma gençler üzerinde."