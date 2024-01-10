Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

ÖZGÜR ÖZEL YAVAŞ'A KAPIYI KAPATTI

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın itiraz edebileceği bir durumun olmadığını söyledi. Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.