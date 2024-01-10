Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:26
Güncelleme Tarihi: 10.01.2024
22:45
CHP'de yerel seçimler öncesi yaşanan kriz, aday belirleme sürecinde had safhaya ulaştı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan adaylığına Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun teklif edilmesi üzerine masayı terk etti. İstediği ismin aday gösterilmemesine kızan Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığı durumunda Ankara Büyükşehir'e aday olmayabileceği öne sürüldü. CHP lideri Özgür Özel ise Yavaş'a "İtiraz edeceği bir şey yok" diyerek kapıyı kapattı. Son gelen bilgilere göre CHP Parti Meclisi'nde Beşikçioğlu'nun adaylığı netleşti. Şimdi ise gözler Mansur Yavaş'ın yapacağı hamleye çevrildi.