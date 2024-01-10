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Haberler Fotohaber Ankara'da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?
Giriş Tarihi: 10.01.2024 22:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2024 22:45

Ankara'da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

CHP'de yerel seçimler öncesi yaşanan kriz, aday belirleme sürecinde had safhaya ulaştı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Etimesgut Belediye Başkan adaylığına Behzat Ç. dizisiyle tanınan oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun teklif edilmesi üzerine masayı terk etti. İstediği ismin aday gösterilmemesine kızan Yavaş'ın Beşikçioğlu'nun adaylığı durumunda Ankara Büyükşehir'e aday olmayabileceği öne sürüldü. CHP lideri Özgür Özel ise Yavaş'a "İtiraz edeceği bir şey yok" diyerek kapıyı kapattı. Son gelen bilgilere göre CHP Parti Meclisi'nde Beşikçioğlu'nun adaylığı netleşti. Şimdi ise gözler Mansur Yavaş'ın yapacağı hamleye çevrildi.

Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine doğru adım adım yaklaşırken muhalefette adaylık kavgaları yaşanıyor. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun 39 ilçeye de kendi belirlediği isimleri aday yapmak istediği iddiası gündemdeki yerini korurken bu kez de Ankara'da benzer bir kriz yaşandı.

Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

ANKARA'DA BEHZAT Ç. KRİZİ

Ankara Etimesgut Belediyesi için Behzat Ç. dizisindeki rolü ile tanınan Erdal Beşikçioğlu'nun ismi öne sürüldü. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise bu öneriye karşı rest çekerek masayı terk etti.

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Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

KENDİ İSTEDİĞİ İSİM ADAY GÖSTERİLMEYİNCE MASAYI TERK ETTİ

Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den istifa eden Mesut Özarslan'ın Etimesgut'tan aday gösterilmesini istediği ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine kendisinin krizin patlak verdiği iddia ediliyor.

Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

YAVAŞ "ANKARA'YA ADAY OLMAYABİLİR" İDDİASI

Öyle ki Yavaş'ın bu öneri çok sinirlendiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun aday olması durumunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylıktan çekilebileceği öne sürüldü.

Ankara’da Erdal Beşikçioğlu krizi! Mansur Yavaş rest çekmişti: Adaylığı kesinleşti, şimdi ne yapacak?

ÖZGÜR ÖZEL YAVAŞ'A KAPIYI KAPATTI

Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yaptığı açıklamada Mansur Yavaş'ın itiraz edebileceği bir durumun olmadığını söyledi. Özel, "Ben Mansur Bey ile bu fikrimi paylaştığımda Mansur Bey'in bayağı hoşuna gitmişti. Halen daha hoşuna gittiğini ümit ediyorum. Öyle itiraz edeceği bir şey yok. Belki Etimesgut ile ilgili başka şey olabilir. Ama Mansur Bey'in de gücüne güç katacaktır. Orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz." şeklinde konuştu.

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