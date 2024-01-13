Aksaray’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit oldu.
Üsteğmen Delen'in acı haberi memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan ailesi ulaştı.
4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı.
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