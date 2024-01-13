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Giriş Tarihi: 13.1.2024 10:07

Aksaray’a şehit ateşi düştü

PENÇE- Kilit Harekatı bölgesindeki bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in (32) acı haberi Aksaray'daki baba ocağına ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.

Aksaray’a şehit ateşi düştü

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Üsteğmen Gökhan Delen şehit oldu.

Üsteğmen Delen'in acı haberi memleketi Aksaray'ın Ereğli Kapı Mahallesi'nde oturan ailesi ulaştı.

4 kardeş olan Şehit Delen'in bekar olduğu öğrenildi. Şehidin baba evi Türk bayrakları asıldı.

Kaan ATALAY / SABAH

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Aksaray’a şehit ateşi düştü
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