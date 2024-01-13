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Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:54 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024 08:55

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine eş zamanlı düzenlenen hava harekatında 29 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlık operasyon görüntülerini de paylaştı.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya ait hedeflere hava harekatı düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

29 TERÖR HEDEFİ İMHA EDİLDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerindeki terörist hedeflerine 13 Ocak 2024 saat 00.30'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve petrol tesislerinden oluşan 29 hedef imha edilmiştir" denildi.

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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

'YERLİ VE MİLLİ MÜHİMMAT KULLANILDI'
Açıklamada ayrıca, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

'UÇAKLAR, TERÖR HEDEFLERİNİ YERLE BİR EDEREK ÜSLERİNE DÖNDÜ'
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan bir diğer açıklamada ise hava harekatında yer alan uçakların görüntüsüne yer verilirken, "Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar, Irak ve Suriye kuzeyindeki terör hedeflerini başarılı şekilde yerle bir ederek emniyetle üslerine döndü" denildi.

Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye’nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi

ŞEHİT SAYISI 9'A YÜKSELDİ
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit asker sayısının 9'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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