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Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi
Giriş Tarihi: 13.01.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
08:55
Bakanlık görüntüleri paylaştı! Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı: 29 hedef imha edildi
Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyine eş zamanlı düzenlenen hava harekatında 29 terör hedefinin imha edildiğini bildirdi. Bakanlık operasyon görüntülerini de paylaştı.