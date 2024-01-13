MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin Kuzeyine operasyon: 20 terörist etkisiz | Video

MSB duyurdu... Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı.