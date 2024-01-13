MSB duyurdu: Irak ve Suriye'nin Kuzeyine operasyon: 20 terörist etkisiz | Video
MSB duyurdu... Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20’ye çıktı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:19
02:56
00:28
Sosyal medya provokatörlerine operasyon | Video 13.01.2024 | 09:04
00:59
Kahramanlar-41 operasyonlarında 113 şüpheli gözaltına alındı | Video 13.01.2024 | 09:09
03:41
Murat Kurum’dan kentsel dönüşüm mesajı | Video 12.01.2024 | 16:19
01:35
Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat dualarla uğurlandı 12.01.2024 | 16:02
03:01
04:32
KAAN uçuşa hazır! Geri sayım başladı | Video 12.01.2024 | 15:20
17:37
08:13
05:47
Seçil Erzan 2. kez hakim karşısında! İşte mahkemedeki ilk sözleri | Video 12.01.2024 | 14:48
08:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Netenyahu'nun kaçacak deliği yok" 12.01.2024 | 14:35
01:34
İstanbul İtfaiyesinde "Rüşvet" soruşturması: 18 gözaltı | Video 12.01.2024 | 12:25
01:55
ABD ve İngiltere, havadan ve denizden Yemen'deki Husileri vurdu | Video 12.01.2024 | 10:24
00:17
İzmir'de gözaltına alınan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı | Video 12.01.2024 | 08:38
00:56
03:56
Mahmut Övür | Hıncal Uluç'un İmamoğlu öngörüsü 11.01.2024 | 16:53
02:33
Haşmet Babaoğlu | Geç kalmak 11.01.2024 | 16:50
02:10
Bakan Göktaş: "Deprem sonrası 1 tane bile çocuğumuz kaybolmadı" | Video 11.01.2024 | 16:43
04:34
Okan Müderrisoğlu | Çağ atlayan teşkilat: MİT 11.01.2024 | 16:48