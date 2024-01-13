Başkan Erdoğan’dan yaralı üsteğmenin nişanlısına telefon: Misliyle cevap veriyoruz

Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde bir askeri üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu. Çatışmada, Muğla Köyceğiz ilçesi Köyceğiz Mahallesinden Piyade Üsteğmen Mutlu Duran'ın yaralandığı öğrenildi.
Saldırı esnasında şarapnel parçalarına maruz kalan Duran, Van 100. Yıl Hastanesinde tedaviye alındı. Nişanlı olan Duran'ın, ameliyattan sonra durumunun iyi olduğu ifade edildi.
AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Aydın Ayaydın, Duran'ın Köyceğiz'deki ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu. Aydın Ayaydın, "Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde yaşanan çatışmada yaralanan Köyceğizli kahramanımız Üsteğmen Mutlu Duran'ın ana ocağını ziyaret ettik ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON
Cumhurbaşkanımız da yaptığımız ziyarete eksik olmasın telefonla katılarak aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Üsteğmenimizin nişanlısı ile de konuşan Cumhurbaşkanımız 'merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız" dedi.
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