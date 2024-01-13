Başkan Erdoğan’dan yaralı üsteğmenin nişanlısına telefon: Misliyle cevap veriyoruz

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TELEFON

Cumhurbaşkanımız da yaptığımız ziyarete eksik olmasın telefonla katılarak aileye geçmiş olsun dileklerini bizzat iletti. Üsteğmenimizin nişanlısı ile de konuşan Cumhurbaşkanımız 'merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız" dedi.

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