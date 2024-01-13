Başkan Erdoğan’dan yaralı üsteğmenin nişanlısına telefon: Misliyle cevap veriyoruz
Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerin sızma girişimi sırasında yaralanan ve tedavi altına alınan Köyceğizli Piyade Üsteğmen Mutlu Duran’ın ailesine telefon etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, üsteğmenin nişanlısına “Merak etmeyin misli ile cevap veriyoruz, kahramanımız bize emanet. Sağlığına, siz sevenlerine bir an önce kavuşturacağız” dedi.
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