SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de! Kritik güvenlik zirvesi başlıyor

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.
BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Operasyonların devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 20 hain terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. Operasyon bölgesinde 29 hedef imha edildi.
3 BAKAN ZİRVEYE İŞTİRAK EDECEK
Toplantının Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Altun, "Toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.
BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik zirvenin gerçekleştirileceği Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.