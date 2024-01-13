Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de! Kritik güvenlik zirvesi başlıyor
Giriş Tarihi: 13.1.2024 13:15 Son Güncelleme: 13.1.2024 13:35

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de! Kritik güvenlik zirvesi başlıyor

Son dakika haberi... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olmasının ardından İstanbul'da kritik bir toplantı kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek Güvenlik Zirvesi, Dolmabahçe'de bulunan çalışma ofisinde yapılacak. Başkan Erdoğan kritik zirvenin yapılacağı ofise geldi. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın iştirak edecek.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Dolmabahçe’de! Kritik güvenlik zirvesi başlıyor

Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahraman askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

BÖLGEDE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR
Operasyonların devam ettiği bölgede ilk belirlemelere göre 20 hain terörist etkisiz hale getirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi. Operasyon bölgesinde 29 hedef imha edildi.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK ZİRVE
Hain saldırının ardından devletin zirvesi Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapma kararı aldı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla bugün İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini duyurdu.

3 BAKAN ZİRVEYE İŞTİRAK EDECEK
Toplantının Başkan Erdoğan liderliğinde gerçekleştirileceğini vurgulayan Altun, "Toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ERDOĞAN DOLMABAHÇE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kritik zirvenin gerçekleştirileceği Dolmabahçe'deki çalışma ofisine geldi.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de! Kritik güvenlik zirvesi başlıyor
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