SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Dolmabahçe'de! Kritik güvenlik zirvesi sona erdi | Video
Son dakika haberi... Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimizin şehit olmasının ardından İstanbul'da kritik bir toplantı kararı alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilen Güvenlik Zirvesi, Dolmabahçe'de bulunan çalışma ofisinde yapıldı. Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katıldı.
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