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Giriş Tarihi: 15.1.2024 18:08 Son Güncelleme: 15.1.2024 18:10

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.

İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye’den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.

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İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye'den ayrıldı
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