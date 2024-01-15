İsrailli futbolcu Sagiv Jehezkel Türkiye’den ayrıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Sagiv Jehezkel, Saat 17.15 itibarıyla ülkemizden ayrılmıştır. Bir kez daha belirtmek isterim ki; Türkiye her zaman tüm mazlumların ve Filistin halkının yanındadır.

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