Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bugün bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirmişti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak genel amaçlarının çocukları Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtmişti.
Bu kapsamda bugün yurdun dört bir yanındaki okullarda saygı duruşu yapıldı. Milli Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de saygı duruşuna Ankara'daki bir okulda katıldı. Bayrak töreni ve saygı duruşu sonrası açıklama yapan Tekin, "Bildiğiniz gibi bu hafta sonu Cuma günü yarıyıl tatiline girecek çocuklarımız. Emperyal güçlerin taşeronu olan hain terör örgütleri 9 askerimizi şehit etti. Hepsinin mekanı cennet olsun.
Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bu ülke için fedakarlık yapmış çabalamış bütün atalarımızın büyüklerimizin mekanları cennet olsun. Biz de bireysel olarak hem bu acıyı yaşıyoruz. Hem de Milli Eğitim Bakanı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği beraberliği bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına milletlerine sevgisini saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi.