Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bu ülke için fedakarlık yapmış çabalamış bütün atalarımızın büyüklerimizin mekanları cennet olsun. Biz de bireysel olarak hem bu acıyı yaşıyoruz. Hem de Milli Eğitim Bakanı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği beraberliği bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına milletlerine sevgisini saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi.