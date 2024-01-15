Haberler Gündem Haberleri Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar
Giriş Tarihi: 15.1.2024 08:50 Son Güncelleme: 15.1.2024 09:00

Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar

Kuzey Irak’ta şehit olan kahraman askerlerimiz için bugün Türkiye’deki tüm okullarda saygı duruşu yapıldı. Ankara’daki bir okulda bir dakikalık saygı duruşuna katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin önemli açıklamalar yaptı. Terör örgütlerinin emperyal güçlerin taşeronu olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, “Şu mesajı hep beraber vermiş olduk; Bu ülke 7’den 70’e bütün gençleriyle vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerler için bugün bayrak töreni öncesinde tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirmişti. Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak genel amaçlarının çocukları Türk milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek olduğunu belirtmişti.

Bu kapsamda bugün yurdun dört bir yanındaki okullarda saygı duruşu yapıldı. Milli Eğitim Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de saygı duruşuna Ankara'daki bir okulda katıldı. Bayrak töreni ve saygı duruşu sonrası açıklama yapan Tekin, "Bildiğiniz gibi bu hafta sonu Cuma günü yarıyıl tatiline girecek çocuklarımız. Emperyal güçlerin taşeronu olan hain terör örgütleri 9 askerimizi şehit etti. Hepsinin mekanı cennet olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizin, bu ülke için fedakarlık yapmış çabalamış bütün atalarımızın büyüklerimizin mekanları cennet olsun. Biz de bireysel olarak hem bu acıyı yaşıyoruz. Hem de Milli Eğitim Bakanı olarak başka bir görevimiz daha var. Bu ülkenin birliği beraberliği bu ülkede yaşayan çocuklarımızın vatanlarına milletlerine sevgisini saygısını gelecek kuşaklara taşımak bakanlık olarak bizim en temel görevlerimizden bir tanesi.

Bugün bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Allah bizlere böyle acıları bir daha yaşatmasın. Şu mesajı hep beraber vermiş olduk; Bu ülke 7'den 70'e bütün gençleriyle vatandaşlarıyla bir bütün olarak vatan toprağını savunacaktır, her türlü fedakarlığı yapacaktır" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den önemli açıklamalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA