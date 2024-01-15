Tüm okullarda şehitlerimize saygı duruşu | Video

Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerlerimizin aziz hatırasını yaşatmak maksadıyla, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarında bugün bayrak töreni öncesinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuluyor.