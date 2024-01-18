Son dakika: AK Parti’de 48 ilin daha adayı açıklanıyor! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri: AK Parti, 7 Ocak'ta İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen ilk toplantıda 26 ilin belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bugün Ankara'da ATO Congresium'da ikinci aday tanıtım toplantısı gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, 17'si büyükşehir olmak üzere 48 ilin belediye başkan adaylarının tanıtılacağı toplantıda önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"MUHALEFETİN ELİNDEKİ ŞEHİRLERİ GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRMAK İSTİYORUZ"

"7 Ocak'ta İstanbul'da 26 büyükşehir ve il belediye başkan adayımızın isimlerini paylaştık. Bugün de büyükşehirlerimizin diğer kalanlarını açıklıyoruz. Adaylarımızı şimdiden tebrik ediyor, kendilerine seçim çalışmalarında ve daha sonrasında şehirlerimize verecekleri hizmetlerde başarılar diliyorum.

Böylece, Cumhur İttifakı'ndaki MHP adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm illerdeki belediye başkan adaylarını ilan etmiş bulunuyoruz.

İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızı da tanıtacağız. Bunu kısa sürede tamamlayacağız. Hedefimiz Cumhur İttifakı'nda olan şehirleri tekrar ezici bir oranla kazanmak ve muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır. Bunun için kendini şehirlerine adayacak belediye başkan adayları ile seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Adayl listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kuruluna verilmesi gerekiyor.

Niyetimiz 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek seçim kampanyasına yoğunlaşmaktır.

"RÜŞTÜMÜZÜ İLK İSPAT ETTİĞİMİZ YERİ GÜÇLÜ TUTMAK ZORUNDAYIZ"

1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halka yolculuğumuz, Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak zorundayız.

Aşkla, azimle kararlılıkla çalışacak ve farkımızı ortaya koyacağız. Biz asla şehirlerine ve orada yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde koltuklarını koruma derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız.

Biz hep yüreğimizdeki muhabbetle, emeğimizle milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği dahil; siyasette gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa AK Parti onun için doğru bir kapı değildir.

Başka türlü bir siyaset anlayışını tasvip edemeyiz. Bugüne kadar milletimizin karşısına hepi bu şekilde çıktık. Ülkemizi bugünkü seviyesine bu şekilde getirdik. Geçtiğimiz mayıs ayında Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimlerini Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla beraber bu şekilde kazandık.

31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı'nın ilk Mahalli İdareler Seçimi'nde belediyeleri yönetme sorumluluğunu bu şekilde üstleneceğiz.

31 Mart'ta bir kez daha şehirlerimize eser vermeye, milletimize hizmet etmeye talibiz. Türkiye Yüzyılı'na adım attık. Bu tarihi süreçte ülke olarak zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yandan 10 yılı aşkın süredir kaos çıkararak, darbe teşebbüsünde bulunarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor.

ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemizi teslim almaya çalıştılar. PKK'yı kullanarak mahalleleri işgal etmeye çalıştılar Güvenlik güçleri onları açtıkları çukura gömünce bedel ödetmeye kalkıştılar. Başımıza gelen hiçbir hadise bu tablodan bağımsız değildir.

Bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar.