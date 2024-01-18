Başkan Erdoğan'dan 31 Mart talimatı: "Durmadan, yorulmadan çalışacaksınız" | Video
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile görüşen CHP'ye tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kandil uzantılarının altına kırmızı halı sererek, Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak işbirliklerini aleni bir biçimde gösteriyorlar. CHP teröriste terörist diyemiyor. CHP, DEM tarafından esir alınmıştır." ifadelerini kullandı. Belediye başkan adaylarına yerel seçim için talimat veren Başkan Erdoğan, "Durmadan, yorulmadan çalışacaksınız." dedi. Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından 17'si büyükşehir 48 ilin daha belediye başkan adayını açıklıyor.
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