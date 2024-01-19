Murat Kurum annelere kreş sözü verdi, ’Sahipsiz sokak hayvanları sorununu çözeceğiz ’dedi

"ÇOCUKLARIMIZ TEHDİT ALTINDA"

Kurum, "İstanbul'umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında. Vatandaşımız bizi bu konuda daima çözümlerle görecek. Annelerimizin, çocuklarımızın korkularını giderirken görecek. Sokaklardan korkuyu giderirken görecek. Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz. Hocalarımızla, bilim insanlarımızla göreve gelir gelmez bu alandaki uzmanlarla bir araya gelerek mevcut büyükşehir yönetimi tarafından çözümsüz bırakılan bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.