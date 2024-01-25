A haber muhabirini darp edenlere dava açıldı: Hesap verecekler!

KAMERAMANI DA DÜŞÜRDÜLER

Vural'ın darp esnasında kulaklığı ve gözlüğü zarar gördü. Aynı anda A Haber kameramanı Hüseyin Koçak'ın kamera ile görüntü almasını da engelleyerek, itekleyip yere düşürdü. Düşme sonucunda kamera zarar gördü.

ÇALIŞMA VE HABERLEŞME HÜRRİYETLERİ ENGELLENDİ

Savcılık hazırladığı iddianamede, basın mensubu olan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural ve kameraman Hüseyin Koçak'ın çalışma ve haberleşme hürriyetlerinin engellendiğine dikkat çekti. İki basın mensubunun darp edildiğini vurgulayan savcılık, şüphelilerin basın mensuplarını darp ettiklerini, ayrıca mala zarar verme suçunu işlediklerinin adli tıp raporu, teşhis ve görüntü inceleme tutanaklarından anlaşıldığını vurguladı.