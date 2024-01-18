A Haber muhabirine çirkin saldırı: Yumrukladılar tekmelediler yerlerde sürüklediler!
CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonu sonrası belediye önünde toplanan kalabalık gazetecilere saldırdı. Zanlılar, A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'ı tekmeleyip yumrukladı. O anlar kameralara böyle yansıdı. Son dakika bilgisine göre Başsavcılık harekete geçti. 3 kişi gözaltına alındı.
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