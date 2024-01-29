CHP’den istifa eden Battal İlgezdi’den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...

PARTİ NEREDEN YÖNETİLİYOR?

İstifasına ilişkin İlgezdi "İstifamla ilgili şunu söyleyeyim ben bir yere aday olmak veya tekrar belediye başkanı olmak için istifa etmedim. CHP'nin kendi organları vardır. MYK'nın üyeleri, belediye başkanı buradan geçer parti meclisinin onay ile atanır. Burada verilemeyecek bir karar asla kabul edilemez. Mevkidaşım bana bunu tebliğ edemez. Parti buradan mı Ankara'da mı yönetiliyor karar versinler" diye konuştu.

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