CHP'den istifa eden Battal İlgezdi'den bomba çıkış: Parti nereden yönetiliyor? Canlı yayında birbirlerine girdiler...
CHP'den zehir zemberek sözlerle istifa eden Battal İlgezdi katıldığı bir televizyon programında partide yaşananlar ile ilgili bomba ifadeler kullandı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç'le de canlı yayında birbirine giren Battal İlgezdi, "İmamoğlu'ndan adaylık isteyen şerefsizdir, yalan söyleyen de şerefsiz oğlu şerefsizdir" dedi. İlgezdi ayrıca; Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren isimlerin partiden tasfiye edildiğini de tekrar yineledi.
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