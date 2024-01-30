SON DAKİKA | Bahçeli’den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Hepinizi saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

KİLİSEDEKİ SALDIRIYI LANETLİYORUM

Sarıyer'deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinde vazgeçmiyor. Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı.