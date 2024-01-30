SON DAKİKA | Bahçeli’den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;
Hepinizi saygı ve sevgilerim ile selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.
KİLİSEDEKİ SALDIRIYI LANETLİYORUM
Sarıyer'deki ayin sırasında iki teröristin saldırısında bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu eylemi lanetliyorum. Teröristlerin kısa sürede yakalanması memnuniyet verici. Toplumsal huzurumuzu bozmak isteyen Türkiye düşmanları eylemlerinde vazgeçmiyor. Seçimlere kadar provokasyon yapmak isteyenlere karşı uyanık olmalıyız. Fırsat vermeyeceğiz. Karanlık ellere karşı uyanık olunmalı.
Türkiye Cumhuriyeti terör örgütlerin, çetelerin, kanun kaçaklarının oyun alanı olamaz olmamalıdır. Suç ve suçluyu tolerans diye bir şeyden asla bahsedilmemelidir.
Karanlıktan karanlığa mekik dokuyan sözde aydınları çekip çıkarmak için mücadele veriyoruz. Türkiye medarı iftiharımızdır. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği yegane gayemizdir. Türkiye'ye karşı risk ve tehditlere atıl durmayacağız. Türkiye vizyonunu gerçekleştirmenin amacındayız. Milletimizin oyalanacak takati kalmadı.
Önümüzdeki demokratik eşik kazasız belasız atlatılmalı. Türkiye'mizin son 55 yılına damga vuran MHP gücünü milletimizin hayır duasından almakta.
'CUMHUR BİZİM TÜRKİYE HEPİMİZİNDİR'
Milletimiz oluşturan her vatan evladı bir ve eşittir. İmtiyazlı bir azınlıktan asla söz edilemez. Bir asırlık cumhuriyetin en büyük kazanımlarından biri fırsat eşitliğidir. Cumhur bizim Türkiye hepimizindir.
MHP 31 Mart'a inanmışlıkla hazırlanmakta. Mersin açık hava toplantımız muhteşem bir katılımla gerçekleşti. Vatanperverlerin sesi işitildi. Mersin Cumhur İttifakı'nda kenetlenmiştir. Mersin'e ambargo koyan bölücülere izin yoktur.
31 martta hizmet ve hidayet kazanacaktır. Çok çalışacağız. Heceyi gündüze katacağız. 31 Mart'a kadar yorulmayacağız. Yerel yönetimleri köhne siyasetten kurtaracağız. Yol haritamızı çizdik. Önümüze fitne bariyerleri koyanları kırıp geçeceğiz.
YEREL SEÇİM MESAJI
Varsın birileri DEM'lensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz.
Türkiye kızılelmanın istikametindedir. Cumhur İttifakı ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur.