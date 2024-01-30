MHP Lideri Bahçeli'den yerel seçim mesajı: "DEM'den medet umanlar sandıkta hüsrana uğrayacak" | Video
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu Yerel seçimlere ilişkin önemli mesajlar veren Bahçeli, "Varsın birileri DEM'lensin siyasi fırıldağa dönüşsün. Çırpınışları boşunadır. 31 Mart'ta hepsinin bileğini sandıkta bükeceğiz. Yerel yönetimleri namerde muhtaç etmeyeceğiz. DEM'den medet umanların sonu sandıkta hüsrandır." ifadelerini kullandı.
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